FOTOD Kirikute seaduse muutmine läbis esimese lugemise

Eelnõu esimesele lugemisele saatnud õiguskomisjoni esimehe Andre Hanimägi (SDE) sõnul on ja jääb igaühele õigus usuvabadusele ning seaduse eesmärk ei ole ühtegi usundit keelata ega jumala teenimist takistada. Samas peab seadusandja tema sõnul arvestama riigi julgeolekut ja ühiskonna turvalisust ohustavate väljakutsetega, muu hulgas sellega, et vaenulikud välisriigid või organisatsioonid ei saaks usuorganisatsioone kasutada Eesti vastu.

«Eelnõuga täpsustakse usuliste ühenduste tegevuse ja juhtimisele seatud nõudeid, et seeläbi tõkestada ka vaenulikku mõjutustegevust ja desinformatsiooni. Lihtsalt öeldes tuleb sidemed välisriikide institutsioonidega ja usujuhtidega katkestada, kui need kujutavad ohtu Eesti riigi julgeolekule, on toetanud sõjalist agressiooni või on vastuolus rahvusvahelise õigusega,» selgitas Hanimägi.