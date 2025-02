OTSEPILT Riigikogu arutas olulise tähtsusega riikliku küsimusena spordi tulevikku

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid ütles arutelu avaettekandes, et spordil on ühiskonnale väga palju anda. Tema sõnul on tippsport spordipüramiidi ülemine särav, nähtav, vaimustav ja innustav osa.

«Spordipüramiidi alumine, laiem osa, mis võib-olla tavateadvuses on selline tippude kasvulava, on tegelikult üha rohkem eluliselt oluline ühiskonna tõrgeteta toimimiseks. Sport on majandusharu,» ütles ta ning lisas, et rahalises mõttes toob Eesti sport üsna kenasti riigile tagasi ja muidugi on sel majandusharunagi kasvupotentsiaali.

Kaljulaid märkis, et kui täisealistest liiguks rohkem kui napp kümnendik, siis võiksid tulud spordist olla ka 10 korda suuremad.

«Aga probleem ongi selles, et me ei liigu. Sport on suuresti kasutamata võimalus Eesti rahva tervises,» ütles ta ning märkis, et liikuvale eluviisile pannakse alus lasteaias. «Kuid peale 2015. aastat ei pea Eesti lasteaedades liikumisõpetajaid olemagi. Veerand lasteaialõpetajatest on täna juba kimpus kehakaaluga. Need on väga-väga nukrad arvud.»

Olümpiakomitee juhi sõnul seavad Eesti spordipoliitika põhialused 2030. aastani eesmärgiks, et kaks kolmandikku eestimaalastest liiguks piisavalt.