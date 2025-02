Politoloog Martin Mölder, kes juhtis mudeli koostamist, rõhutab samas, et tegu pole puhtalt küsitlustulemuse või reitingutabeliga, vaid tõesti mudeliga, mis võtab küll arvesse erinevaid küsitlusandmeid, aga ka palju muid tegureid, alates eelmiste valimiste tulemustest kuni eri valdades elavate inimeste sissetulekute või mõõdetava maailmavaateni. Põhjus on pragmaatiline. Kui riigikogu tulemusi saab ennustada pelgalt küsitluste põhjal, siis kohalike valimiste puhul pole see võimalik, sest kõigist Eesti kohtadest lihtsalt ei saa piisaval arvul vastajaid kätte.