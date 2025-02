ERJK ei langetanud Reinsalu saate osas otsust, arutelu jätkub märtsis

ERJK esimehe Liisa Oviiri (SDE) sõnul analüüsivad nad saadet neile laekunud avalduse põhjal. «Meie eilse istungi päevakord oli pikk ja saadet käsitlev punkt sai lisatud viimasel hetkel, samas ei saanud üks komisjoniliige tehnilistel põhjustel osaleda ja kaks olid lahkunud, nii et lükkasin selle olulise ja printsipiaalse küsimuse arutamise järgmise koosoleku peale,» lausus Oviir. «Selleks ajaks saavad kõik rahulikult mõelda ja oma seisukoha kujundada. Reinsalu saate puhul tuleb analüüsida, kas tegu on poliitilise sisuturundusega või liigitub see ajakirjandusväljaannete toimetusvabaduse alla.»

Oviir selgitas, et analüüsis on kaks lähtekohta: kohalike omavalitsuste välja antavad teavikud ehk ajalehed ning nö suur meedia, mille alla käib ka Postimees. «Meie (ERJK – toim) seisukoht on olnud jätkuvalt, et kohalike omavalitsuste väljaannetes ei ole toimetusvabadust ja seetõttu käivad sealt tulevad poliitilised sõnumid reklaami alla,» lausus ta.