Eesti elektriplaan: parem õudne lõpp kui lõputu õudus

Endiselt kehtib see, millest Postimees kirjutas eile: koalitsiooni sees on pinged. Isegi kui emotsioonid on päevaga alla tulnud, siis vaated, kuidas eilse otsuseni jõuti, on sotside, reformierakondlaste ja Eesti 200 seas erinevad. Eesti 200 eriti ja kõvema häälega, reformierakondlased mõnevõrra diplomaatilisemalt ja vaiksema häälega süüdistavad sotse. Selle käsitluse järgi on sotsid nii tugevasti meretuuleparkide idees kinni, et on kaotanud objektiivsuse ja võtnud pantvangiks ka kõik muud energeetikat puudutavad otsused.