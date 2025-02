Jevgrafov süüdistab Raiki puudulikus koostöös Narva opositsiooniga

«Vaatamata Narva uue linnapea Katri Raigi korduvatele avaldustele, et linna juhtimisel tuleb võimalikult palju koostööd teha opositsiooniga, osutus see ootuspäraselt bluffiks,» kirjutab Jevgrafov ja toob näiteks, et spordi- ja kultuuritoetuste jaotamisega seotud linnavalitsuse komisjonides pole opositsiooni esindajaid.