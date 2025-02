JÄRELVAADATAV Valimisõigust piirav põhiseaduse muutmise eelnõu läbis teise lugemise

«Põhiseaduse muutmise esimest ja teist lugemist lahutasid kolm kuud. Kahjuks ei näinud me sel ajal koalitsiooni poolt sisulist dialoogi otsimist teiste parlamendis esindatud jõududega. Nüüd on meil lahenduse leidmiseks aega üks kuu. Pean oluliseks kõigi parlamendi fraktsioonide esindajate viivitamatut kohtumist, et leida parlamendi suurima ühisosaga lahendus põhiseaduse muutmiseks,» ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.