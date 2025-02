OTSEPILT Riigikogus on teisel lugemisel valimisõiguse piiramine

Pärast eelnõu teist lugemist saavad Riigikogu liikmed esitada eelnõule taas muudatusettepanekuid, kui esitajaks on vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 Riigikogu liiget.

Komisjoni ettepanek on seada uueks muudatuste esitamise tähtajaks 11. märts. Põhiseadust muutva eelnõu kolmas lugemine, kus otsustatakse ka põhiseaduse muutmise viis, saab toimuda, kui teisest lugemisest on möödunud vähemalt kuu aega.

«Põhiseaduse muutmise esimest ja teist lugemist lahutasid kolm kuud. Kahjuks ei näinud me sel ajal koalitsiooni poolt sisulist dialoogi otsimist teiste parlamendis esindatud jõududega. Nüüd on meil lahenduse leidmiseks aega üks kuu. Pean oluliseks kõigi parlamendi fraktsioonide esindajate viivitamatut kohtumist, et leida parlamendi suurima ühisosaga lahendus põhiseaduse muutmiseks,» ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.