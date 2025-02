JÄRELVAADATAV Erikomisjon arutas riigi rahanduse seisu ja eelarve täitmist

«Eesti on jätkuvalt majanduslikus seisakus. Vaja on selget arusaama, millised on valitsuse tegelikud plaanitavad valitsemiskulude kokkuhoiusammud ning kuhu ja millises mahus riigi raha kulub. Selleks soovime ministeeriumidelt saada ülevaadet möödunud aasta eelarve täitmisest ning valitsemiskuludest käesoleval aastal,» ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa).