VIDEO Michal: indekseerimine on üks võimalus, mida turuosalised on kliimaministeeriumile pakkunud

Isamaa fraktsiooni liige Priit Sibul ütles, et valitsuse viimase aja väljaütlemised tekitavad segadust. «Energeetikas oli kindel plaan ja arusaam, aga eelmisel neljapäeval tõmmati meretuuleparkidele käsipidurit,» lausus ta. «Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) räägib, et käib arutelu indekseerimise üle, tundub, et on võetud paus ning räägitakse turuosalistega. Kas keegi neist on nõudnud toetuse indekseerimist ja on see põhjus uue riigiloa taotlemiseks?»

Michali sõnul hakatakse uut riigiluba taotlema siis, kui Euroopast tuleb puhta tööstuse teatis, milles seotakse kokku eri kliimaandmed. «Üks asi on energiahindade alandamine, see tähendab, et puhta tööstuse programm annab meile võimaluse rajada tulevikus energeetikaühendusi Euroopa rahaga,» rääkis ta. «Indekseerimine on üks võimalus, mida turuosalised on kliimaministeeriumile pakkunud. Nüüd tuleb liikuda edasi maismaaparkidega, algatada tuumajaama eriplaneering ja ehk siis aasta lõpuks saabub selgus, et mis meil muuga saab.»

Tõukuvalt läinud nädalal kliimaministeeriumist lõpuks tulnud energeetikaplaanide vastuolulisest infost, millele valitsus püüdis rajada meretuuleparkidele makstavat 2,6 miljardi euro suurust toetust, soovis Sibul peaministrilt teada, miks ei suuda valitsus selgitada, mida see summa tähendab. «Miks te olete avalikkusele valetanud, kui tegelikult pole arvutusi olemas? Miks te püüdsite seda kokkulepet läbi suruda, kui mõistlikke arvutusi ei ole?»