Kristen Michal opositsiooni surve all: kes vastutab tuuleenergia segaduse eest?

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige Priit Sibul ütles, et valitsuse viimase aja väljaütlemised tekitavad segadust. «Energeetikas oli kindel plaan ja arusaam, aga eelmisel neljapäeval tõmmati meretuuleparkidele käsipidurit,» lausus ta. «Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) räägib, et käib arutelu indekseerimise üle, tundub, et on võetud paus ning räägitakse turuosalistega. Kas keegi neist on nõudnud toetuse indekseerimist ja on see põhjus uue riigiloa taotlemiseks?»