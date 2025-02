Puhta tööstuse kokkulepe

Michal peab kliimaministri ettepanekut meretuuleparkidega ootamise kohta õigeks otsuseks. Puhta tööstuse kokkuleppe teemal selgitas ta, et see toob kaasa uued üleeuroopalised reeglid ja põhimõtted toetusmeetmetele.

Samal ajal valitsuse pressikonverentsiga andsid Keskerakond ja EKRE riigikogule üle umbusaldusavalduse kliimaminister Yoko Alendrile (RE), süüdistades teda avalikkusele korduvas ja teadlikus valetamisel seoses 2,6 miljardi euro suuruse meretuulepargi toetuse plaaniga.

«Minu ootus on see, et maismaa tuuleparkidega minnakse edasi ja me saame vähempakkumised välja kuulutada hoolimata sellest vastuseisust, mida EKREIKE korraldab. Pärast seda sooviks saada majandusministrilt ka tuumajaama eriplaneeringu algatamist, et tulla sellega valitsusse ja me saaksime debatti pidama hakata,» lausus Michal.

TI-hüpe 2025

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on Eesti tänu TI-hüppe algatusele pälvinud palju rahvusvahelist tähelepanu. «Oleme üks esimestest riikidest, kes on võtnud julguse ja koolisüsteemis tehisaru katsetamisega algust teinud. Meist ees on Singapur ja Korea – kavatseme ka nende tarkusest õppida,» ütles Kallas.

Järgmisel reedel kogunevad Tartusse TI-hüppe algatusega seotud inimesed, et arutada tehisintellekti võimalusi õppetundides. «Kuigi tegemist on protsessiga, kus suur osa õppetunde tuleb protsessis sees olles, mitte ette ära planeerides, oleme positiivselt veendunud, et tegemist on Eesti jaoks väga olulise muutva algatusega.»

Parem ühistransport

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman teatas, et ühistranspordi paremaks toimimiseks vajalikud 37 miljonit eurot eraldatakse riigieelarve sihtotstarbelisest reservist. «Loomulikult oleme leidnud võimalusi, kuidas muuta kogu süsteemi efektiivsemaks, oleme teinud keerulisi otsuseid ka piletitulu osas – teatud kohas suurendanud piletihindu, mis on olnud väga valus inimeste jaoks,» kirjeldas Hartman. «Reform jätkub ja eesmärk on see, et ühistransport oleks kiirem ja mugavam. Me näeme, et arengud on väga head ja positiivsed.»

Majanduskasv on alanud

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul peaks uus majandusprognoos valmima kevadel, kuid juba praegu võib öelda, et majanduskasv on alanud. «Kõlama on jäänud ka ootamatult hea olukord eelmise aasta eelarve tasakaaluga. Kuigi andmed on esialgsed, on eelarve olukord paranenud. Nii palju ta muidugi paranenud ei ole, et kolmelt kahele on defitsiit vähenenud,» ütles Ligi.

Taastekava puhul on Ligi sõnul veel laekumata 450 miljonit eurot. «Väiksed ümbertõstmised tegime ja see, mis raha juurde sai, olid metanooli projektid, mis puudutab mõneti energiapoliitikat. Need muudatused, mida me praegu tegime, olid suhteliselt tagasihoidlikud,» ütles ta.