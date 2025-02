Isamaa esimees nõuab peaministrit riigikogu ette energeetikast aru andma

«Teie juhitav valitsus on tekitanud energeetikavaldkonnas kaose. Lisaks otsuste küündimatusele ja sisulisele läbipaistmatusele on ühiskonnas tõstatunud tõsiselt ka küsimus korruptiivsest mõjust,» edastas Reinsalu riigikogu istungil üle antud tekstis.

Reinsalu soovib vastust, miks valitsus on asunud langetama energeetikavaldkonnas ulatusliku mõjuga üksikotsuseid, rikkudes põhimõtet, et energiamajanduse pikaajalised otsused kujundatakse energiamajanduse arengukava alusel, mille projekt on alles kooskõlastusfaasis.