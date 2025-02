Riigipea koondab Toomas Sildami ametikoha

Kuningas-Saagpaku töö ja pühendumus presidendi välisnõunikuna on olnud hindamatu, eriti ajal, kui Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on seadnud Euroopa julgeoleku tõsise surve alla.

«Celia on täitnud seda rolli erakordselt vastutusrikkal ajal, mil Eesti hääle ja seisukohtade jõuline esindamine rahvusvahelisel areenil on olnud kriitilise tähtsusega. Tema tugi riigipeale välispoliitilises tegevuses on aidanud tugevdada meie riigi positsioone liitlassuhetes ja rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas,» lausus kantselei direktor. ​

Margus Kolga

Kolga on praegu välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor. Varem on ta juhtinud Eesti kampaaniat ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks saamisel ning vedanud Eesti liitumist NATO-ga kaitseministeeriumis. Ta on töötanud Eesti alalise esindajana ÜRO juures New Yorgis (2010–2015), olnud Eesti suursaadik Rootsis (2019–2022) ning juhtinud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonda (2022–2025). Samuti on ta koordineerinud riigikantseleis Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamist.

Varem on Kolga tegutsenud Balti kaitsekolledžis vanemteadurina ning erinevatel ametikohtadel kaitseministeeriumis, kus ta vastutas Eesti NATO-ga liitumise ettevalmistamise ja läbirääkimiste eest. Ta juhtis ka valitsuse ametkondade vahelist ekspertkomisjoni, mis koostas ja koordineeris Eesti NATO liikmelisuse aastaplaani.

Margus Kolgale on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk ja kaitseministeeriumi I klassi teeneterist. Rahvusvaheliselt on teda tunnustatud Rootsi Kuningriigi Põhjatähe ordeni I klassi komandöriristiga ning Läti Vabariigi NATO-ga liitumise edendamise mälestusmedaliga.