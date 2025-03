Nagu ka juba nädal tagasi aastapäeva kõnes mainisin – maailmas toimuvad viimase aja julgeolekuolukorra suurimad muutused. Euroopa jaoks on koostöö Ühendriikidega oluline, kindlasti ka vastupidi. Kuid peame arvestama samuti võimalusega üksi hakkama saada. Iga järgmine nädalapäev on seda meile üha selgemaks teinud. Peame tegema kõik, et võimalusest ei saaks vältimatu vajadus, vaatamata sellele, et Euroopal jagub selleks piisavalt jõudu ja raha.