Vabaerakond osaleb kohalikel valimistel oma nimekirjadega

Vabaerakonna esimees Märt Meesak tõdes, et see on ambitsioonikas, kuid ainuvõimalik käik. «Vabaerakond on varasemalt olnud suur valimisliitude toetaja ja sisimas oleme seda ka endiselt. Täna on aga Eesti poliitiline olukord selline, kus me ei saa jääda lihtsalt pealtvaatajateks. Meie eesmärk on reaalselt muuta Eesti tänast valitsemise kultuuri ja hoiakut,» sõnas Meesak.