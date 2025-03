Kui Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmisega on asjad üsna klaarid (selgelt on sellele vastu vaid Keskerakond), siis saaga keskmes on halli passi omanike küsimus. Sotsid soovivad neile valimisõiguse alles jätta, teised koalitsioonierakonnad, aga ka Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) opositsioonist mitte.