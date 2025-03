Ministeeriumi plaanile reageeris ühismeedias ka peaminister Kristen Michal (RE), kelle sõnul lepiti valitsust moodustades kokku, et bürokraatiat juurde ei tekitata. Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE) kinnitas, et kokkulepe on endiselt jõus.

«Bürokraatia suurendamine on vale – meie soov on vastupidine. Praegu on ministeeriumis ette valmistamisel ministri määrus, mis muudab annetamise lihtsamaks,» ütles Hartman. Ta lisas, et pea pooled toidu annetamise nõuded, mis siiamaani kehtivad, muudetakse ümber. Minister selgitas, et muudatust on ette valmistatud kaks aastat ning erinevate osalistega on üheskoos arutatud, kuidas toidu annetamist lihtsamaks teha.