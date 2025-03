ANALÜÜS Kas Reformierakond plaanib sotsid valitsusest välja visata?

Nagu poliitikas pahatihti ikka, paneb taustal rattad käima vinduv reiting. Reiting ei tähenda kõike, aga see on ikkagi üks tagasiside, mida poliitikud vaatavad. Kui on pikalt ja püsivalt madal, läheb tuju pahaks, muututakse närvilisemaks, hakatakse endalt või teistelt küsima, mida meie teeme valesti ja mida teised teevad valesti.

Näiteks Reformierakonnas oli Kaja Kallase ametiaja lõpus teooria, et tuleb uus erakonnajuht (Kristen Michal), tehakse keerulised otsused ära, tekib stabiilsus, tulevad positiivsed arengud ning erakonna toetus hakkab taas tõusma. Aga siiani pole seda juhtunud.

Kui Michal mullu juulis peaministriks sai, oli Reformierakonna toetus 16,7 protsenti, novembris tõusis see natuke üle 20 protsendi. Praegu on 16 protsenti. Sotside reiting oli juulis 16,3 protsenti. Praegu 11,3. Eesti 200 toetus on alates eelmise aasta maist jäänud püsivalt alla valimiskünnise.

Üks reformierakondlane ütles juba ülemöödunud kuul, et näeb koalitsioonis kogunevaid pingeid: kuidas emotsioonid tõusevad ja üksteisega suheldakse, mis tujuga kokku tullakse. See andis ainest ennustuseks, et vabariigi aastapäevani on kõik rahulik, pidupäev peetakse ära, aga pärast seda hakkavad seni varjus püsinud vastuolud paratamatult välja tulema.