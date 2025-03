Sikkut koalitsiooni tervisest: ma ei taju, et midagi oleks päriselt lahti

Tänasel valitsuse pressikonverentsil osalenud haridus- ja teadusministri Kristina Kallas (Eesti 200) oli sotside suunal kriitiline, lausudes, et erakond ei soovi ühise laua taha istuda ja otsuseid teha. Kallas tõi näiteks konkurentsiseaduse muutmise, mille eest Eesti maksab iga päev 3000 eurot trahvi – tema sõnul on otsus kinni just sotsiaaldemokraatide taga.