Pressikonverentsil kaamerate ees esinevad poliitikud on loomu poolest diplomaatilised. Võib eeldada, et privaatsemas vestluses on Kallas veelgi sirgjoonelisem ja frustreerunum. Kallase neljapäevased sõnad ei sündinud aga vaakumis, vaid on jätk päev varem peaminister Kristen Michali (RE) ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) poolt sotsiaaldemokraatide suunas lastud nooltele.