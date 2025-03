Ligi läheb lähiajal valitsusse ettepanekuga, kuidas riigikaitsesse lisaraha panna

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poolt letti käidud ettepaneku rahaliseks raamiks on 800 miljardit eurot: 150 miljardit oleks laenuvõimalused EL-i seitsmeaastasest eelarvest, 650 miljardit eurot peaksid liikmesriigid kulutama omaenda eelarvetest eeldusega, et see ei tooks kaasa komisjoni rikkumismenetlust EL-i rahandusreeglite rikkumise tõttu.

«Ma omad ettepanekud teen valitsusele,» vastas Ligi Postimehe küsimusele, millal Eesti võiks siseriiklikult järgmised sammud astuda, kuid täpsemalt ettepanekute sisust ta rääkida ei tahtnud. Varasemalt on Reformierakonna ministrid lubanud, et kaitsekulude sihiks võetakse viis protsenti SKT-st ning kaitseminister Hanno Pevkur (RE) on öelnud, et järgmisel aastal on kaitsekulud tugevalt üle nelja protsendi.