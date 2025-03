Jürgen Ligi Ligi tõdes, et Euroopas on vaja veel selgitustööd teha, et suuremad kaitsekulutused ei ole vaid niigi tublid olnud piiririikide probleem, vaid Euroopa ja vabaduse üleüldine probleem.

Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Scanpix