Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal teatas eile , et sotsiaaldemokraadid on tegelenud valitsuses protsesside pidurdamise ja arusaamatute algatustega ning seetõttu on Reformierakond teoreetiliselt valmis jätkama riigivalitsemist ka kahekesi parteiga Eesti 200. Läänemetsa hinnangul on aga tegemist pelgalt poliitmängurlusega, mille taga on soov kõik halvad otsused sotsiaaldemokraatide kaela ajada ja niiviisi oma erakonna reitingut tõsta.

«Tõstatatud probleemid ei ole ju päris probleemid,» mainis ta. «Tuleb lihtsalt küsida, mis on sellise meediarünnaku tegelik põhjus, ja mina ütleksin, et see on poliitmängurlus. Selleks on aga valitud kõige halvem aeg – praeguses julgeolekuolukorras peaks valitsus kokku hoidma. Teeme julgeolekuotsused ära, teeme ka majandusotsused ära, me peame saama kokkuleppele. Olen ise ka peaministri poole pöördunud ning teinud konkreetseid ettepanekuid.»