Ossinovski silmis on oluline eristada tegelikke põhjuseid ja avalikkusele räägitavat. «Loomulikult on kõigile selge, et selle protsessi põhjused peituvad Reformierakonna nukras seisus, mitte sotsiaaldemokraatide sõnades või tegudes. Olles koos Reformierakonnaga viimase kolme aasta jooksul väga keerulistes julgeoleku- ja majandusoludes töötanud, on sotsiaaldemokraadid teinud keerulisi kompromisse oma tõekspidamistega ning nõndasamuti on teinud ka Reformierakond. Ajad on sellised,» ütles ta.