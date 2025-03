Üha enam tuure koguva tüli jooksul on arutlema hakatud selle üle, kas mõni opositsioonierakond võiks koalitsiooniga ühineda. Helme sõnul on EKRE liitumine koalitsiooniga välistatud – tema silmis püüab Reformierakond tõsta enda populaarsust.

«Siis kui populaarsus hakkab langema, tehakse enne järgmisi valimisi valitsusremont, kus süüdlaseks tehakse keegi teine, et enne valimisi oma populaarsust kergitada. See on nii läbinähtav ja nii mitu korda läbi mängitud asi, et ei üllata mitte kuidagi,» ütles Helme.