«Et mitte takerduda pisiasjadesse, mis pole Eesti elu, majanduse või inimeste toimetuleku seisukohast määrava tähtsusega, oleme valmistanud valitsuspartneritele homseks kolm konkreetset ettepanekut, millega elavdada majandust ja tugevdada riigikaitset,» märkis Läänemets. Ta lisas, et need mõtted ei ole päris uued ning ta arutas neid peaminister Kristen Michaliga (RE) juba veebruaris. «Aga küllap on nüüd viimane hetk arutada neid ka koalitsiooni tasemel, nagu toona peaministriga kokku leppisime,» lisas Läänemets.