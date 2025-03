Ei, ma sellisena seda öelda ei saa, aga mind teeb see olukord rahutuks. Läksin 21. jaanuaril omal algatusel peaministri juurde murega Eesti majanduse ja julgeoleku pärast. Needsamad ettepanekud, mis me eile ka avalikustasime, tegin ma siis tegelikult peaministrile. Avaldasin soovi sotsiaaldemokraatide poolt rohkem majandusküsimustega tegeleda, sest peamine süüdistus, mis meie kohta üles on pandud, ongi see, et sotsiaaldemokraadid on majanduse jaoks pidur. Selles mõtte tundub see ikka noa selga löömine.