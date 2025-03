«Mis sellistes olukordades alati toimub – nii vahetult enne võimuvahetust kui ka hästi aktiivselt peale seda –, on asi, mille kohta inglise keeles on termin blame game (eesti k süüdistamise mäng), kus püütakse süüdistada üksteist,» kõneles ta. «Küsimus on, kes jääb süüdi selles, et valitsuskriis tekkis, mis alati on tähelepanu pälviv ja üldiselt inimestele mitte tingimata meeldiv asi. Kellelegi see kindlasti ei meeldi. Küsimus on suuresti, kelle õue peale see Pontu laip jääb või kellel õnnestub see kuskile veeretada.»