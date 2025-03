VIDEO Läänemets süüdistab Keit Kasemetsa: mure on selles, et ta on riigisekretär

Mõneti üllatuslikult tõi Läänemets korduvalt välja ka äsja riigisekretäriks valitud Keit Kasemetsa ja tema rolli valitsuse töös. Ta kritiseeris lisaks Michalile ka teda. «No ei ole Keit Kasemets hiilanud kliimaministeeriumi kantslerina, et asjad oleks olnud korrektsed,» ütles ta ja tõi välja näiteks automaksu ja energeetika. «Mure on nüüd selles, et ta on riigisekretär. Viimased kuud me peaministrile oleme öelnud, et väga halb kvaliteet on - viimasel hetkel, üks päev enne tulevad eelnõud. Loodame, et Eesti 200 saab rohkem seda asja paika, et tehakse rohkem riigi asja kui Reformierakonna asja riigikantseleis,» lisas ta.



Tema väide oli, et otsus sotsid valitsusest välja visata sündis tegelikult juba kolm nädalat tagasi ja selle otsuse tegid Kristen Michal ja Keit Kasemets kahekesi. «Kui nädalavahetusel teiste Reformierakonna juhatuse liikmetega rääkida, siis nad ütlesid, et nad esmaspäeval kuulevad ja saavad teada. Kui küsida, et kellega rääkida ja kes otsustavad, siis lõpuks peale Keit Kasemetsa ja Kristen Michali ei osatud meile soovitada,» kirjeldas ta. «Riigisekretär peaks olema neutraalne. Aga ma usun, et esialgu on neil väga tore, pidu ja pillerkaar.»



Küsimusele, et kas Läänemetsa arvates on demokraatia ohus vastas ta, et ta ei hakka süüdistama kedagi. «Aga võibolla see ei ole Eestile hea, et kaks sõpra sellisena on võtnud... põhimõtteliselt on sinu käes ju kõik. Kui sa oled riigisekretär, siis sinu käes on kogu avaliku sektori personali otsustamine. Kui sa oled juhuslikult poliitik seal koha peal või väga poliitiliselt kallutatud, siis näeme, et personaliotsused hakkavad minema ühe erakonna kasuks,» kirjeldas ta. «See on halb siis, kui kantslerid ja asekantslerid riigis hakkavad aru saama, et nende positsioon sõltub sellest, kas sa oled lojaalne ühele erakonnale või mitte. See võib juhtuda märkamatult, isegi kui keegi ei plaani,» ütles ta.