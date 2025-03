ANALÜÜS Kristen Michali uus valitsus pöörab paremale

Esmaspäevasel pressikonverentsil Michal küll ütles, et «julgeolek on absoluut», aga suurema osa ajast rääkis ta ikkagi maksudest, bürokraatia vähendamisest, rahandusest, majandusest ja ettevõtlusest. Mis kõik ongi pööre paremale. Pehmeid sõnumeid ei olnud. Ettevõtete kasumimaksu kaotamine on loogiline. See ei meeldinud Reformierakonnale niikuinii ja läks koalitsioonilepingusse sotside survel.