Nii nagu ka tema nõunik Ivan Lavrentjev, kes voli ministeeriumisse tööle võetud ministri volituste ajaks. Lavrentjevile on see juba teine kord koos Svetiga päevapealt sulg sappa saada, sest ta oli Sveti nõunik ka sel ajal, kui Svet oli veel keskerakondlasena Tallinna abilinnapea. «Siis käis asi muidugi aeglasemalt. Kõigepealt umbusaldati linnapead, aga abilinnapead jäid veel ametisse, neile esitati umbusaldusavaldused tükk aega hiljem,» meenutas Lavrentjev, kes on homsest samuti uutele väljakutsetele avatud. Täna aitab ta ministril kabinetti tühjaks teha. Erinevaid kingikotte on ministri kabinetis muljetavaldav hulk. «Eriti kui arvestada seda, et lahkumisürituse etteteatamisaeg oli vaevu kaks tundi,» tõdes Lavrentjev.