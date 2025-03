Edasine võib sõltuda Isamaa plaanidest

Politoloog Alar Kilp tunnistas, et eeldas läbirääkimiste jätkumist ning kiire lõppmäng tuli talle mõnevõrra üllatusena. «Mitte et peaminister Kristen Michali (RE) peas olnuks otsus varem tehtud, aga olukord, kus sotsiaaldemokraadid olid valitsuses kui riik riigis, kestis mõnda aega. Siiski ei ole alust arvata, et mingi selge otsus oli juba varem valmis,» lisas ta.