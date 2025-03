«Eesti ministeeriumid on päris õhukesed, aga kus see väga laiaks kasvanud, on seal allpool, ametite ja kõikvõimalike sihtasutuste tasandil, kus tegelikult need regulatsioonid ellu viiakse,» rääkis Kallas. «Mingid ametid tuleb kas ümber struktureerida totaalselt või siis täiesti kinni panna. Ma toon näiteks keskkonnaameti. Seal töötab 600 inimest, nad kõik tegelevad regulatsioonide ellurakendamisega, see on lihtsalt liiga suureks paisunud. Seal on vaja väga jõulist sekkumist.»