Kristen Michal: rahandusminister ütles, et ta täidab NATO vormid ära

Parlamendi ees riigi pikaajalist arengustrateegiat tutvustanud peaministrilt uuriti absurdse olukorra kohta, kus rahandusminister Ligi ei saa osaleda riigieelarve kaitsekulude kõigil aruteludel, sest tal on taotlemata NATO saladuse luba. Olukord on seda keerulisem, et rahandusminister peaks olema ka kaitseministri esimene asendaja, kui kaitseminister Hanno Pevkur (RE) puhkab.