Põhiseaduse muutmine seisab õhukesel jääl – koalitsioon ootab ka sotsidelt vaikivat toetust

Ehkki uus koalitsioon on teatanud, et kohalikel valimistel mittekodanikelt hääleõiguse äravõtmiseks minnakse põhiseaduse muutmisega edasi, on seis endiselt segane, kuna põhiseaduse muutmiseks on arvatavasti vaja toetust ka fraktsioonitute ja sotside seast.