GRAAFIK Erakondade reitingutabelis suuri muutusi ei ole, Isamaa liidrikoht püsib

Мihhail Kõlvart, Kristen Michal, Urmas Reinsalu ja Margus Tsahkna. Kui politoloog Martin Mölderi sõnul näeb sotside valitsusest väljaheitmise mõju alles mõne aja pärast, siis selge on see, et Eesti 200 valijad neid praeguse seisuga riigikokku tagasi ei valiks.

Foto: Dmitri Kotjuh