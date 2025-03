Õiguskantsler: põhiseadus ei nõua peaministri tagasiastumist

«See on presidendile peaministri ja riigikogu tasakaalustamiseks teadlikult antud hoob. Senises riigiõiguslikus praktikas on peaministrit ja valitsust vahetatud nii umbusalduse avaldamise kui ka peaministri omal algatusel tagasiastumise järel,» lisas Madise.

Õiguskantsleri 2022. aastal tehtud põhjalikuma riigiõigusliku analüüsi järgi ei pea peaminister koalitsiooni muutumise korral tagasi astuma. Välja on toodud ka see, et riigikogu ei kinnita ei ministreid ega koalitsioonilepingut. Samuti on riigikogul õigus avaldada umbusaldust peaministrile, valitsusele või ministrile.