Riigikogu lükkas koroonavaktsiinide uurimiskomisjoni loomise tagasi

Eelnõu oli seotud pöördumisega, milles muuhulgas kutsuti üles peatama koroonaviiruse modifitseeritud mRNA vaktsiinide kasutamise, algatama nende tagasikutsumine ja esitama teaduslikke tõendeid selle kohta, et taoliste vaktsiinide kasutamisel puudub DNA kahjustuse oht.

«Pidades silmas pöördumises esile toodud väidetavaid tõsiseid riske, on riigikogu poolt vastustundlik võtta vastu otsus moodustada uurimiskomisjon kõnealuste ohtude hindamiseks ja ühtlasi peatada uurimise ajaks koroonaviiruse modifitseeritud mRNA vaktsiinide kasutamine Eestis,» kirjutas EKRE eelnõu seletuskirjas.

Pöördumises väljendati tõsist muret koroonaviiruse modifitseeritud mRNA vaktsiinide mõjude pärast elanikkonnale ja kutsuti üles viivitamatult lõpetama nende kasutamine. Pöördumises osutati kolmele vaktsiine puudutavale olulisele probleemile, millel on tõsised tagajärjed inimeste tervisele.

«Esiteks, vaktsiine ei testitud kunagi nende võime osas blokeerida viiruse levikut. Teiseks tõid vaktsiinid kaasa enneolematu hulga registreeritud kõrvaltoimeid, sealhulgas surmajuhtumeid. Avalike andmete korduvanalüüsid näitavad, et kõrvaltoimete esinemine ja nende tõsidus sõltusid saadud vaktsiini partiist. Kolmandaks näitasid mitmete sõltumatute teadlaste analüüsid, et Pfizeri ja Moderna toodete viaalid on saastunud plasmiidse DNA-ga varieeruval ja ülemäärasel taseme,» tõi EKRE seletuskirjas välja.