KES TAHAB, KES EI TAHA ÜLDSE Isamaa ja Reformierakonna linnapeaotsinguid ootab ees kulminatsioon

Isegi kui formaalselt ei ole otsuseid ära vormistatud, on mingid asjad juba selged. Sotside linnapeakandidaat on linnapea Jevgeni Ossinovski, sest ta on linnapea. Keskerakonna linnapeakandidaat on Mihhail Kõlvart, sest ta on endine linnapea ja erakonna esimees, kes ei ole saladust teinud, et tahab linnapeakohale naasta. Eesti 200 linnapeakandidaat on ülisuure tõenäosusega abilinnapea Aleksei Jašin, kes igas mõttes hääbuvas erakonnas on ka laiemalt poliitmaastikul ja üldsuse seas küllaltki hinnatud. «Üldine loogika on see, et kui kõige parem võimalik kandidaat olen mina, siis olen piirkonna esimehena valmis selleks,» sõnas Jašin ja lisas piirkonna üldise plaanide kohta: «Meil on kaks inimest, kes on võib-olla uued näod. Võib-olla tulevad, võib-olla ei tule, aga võite aimata, et praeguse reitingu juures on keeruline inimesi värvata.»