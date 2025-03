Eesti sotsiaaldemokraadid: kas vaid roosa plastiliin?

On reede keskpäev ja sotsiaaldemokraatide peakorteris Toompuiesteel ei ole kedagi kohal. Majakese ees (seda jagatakse imagoloogiliselt sobivat nime kandva söögi- ja joogikohaga Pööbel) plagiseb tuules sotside lipp, millel on kujutatud okasteta tulpi meenutavat punast roosi ning veidi maad eemal agiteerib plakat «Toimetulek on julgeolek», kuid pole pärisagitaatoreid või mööduvaile kehvikutele kuuma tee ja puljongi jagajaid. Ei kuule ka ulgumist, pole protesteerijaid rusikaid viibutamas Stenbocki maja poole, kus ametisolev peaminister Kristen Michal sotsidest ministrid oma valitsusest nädala algul välja viskas – on petlik rahu. Riigikokku kuuluvad sotsidest saadikud on sõitnud pressiteate järgi töövisiidile Läänemaale ning eks ole ka kodukontorites töötamise võimalus ja halli talve järel esimene päikseline ilm.