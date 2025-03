JÄRELVAADATAV Saadikute küsimustele vastasid Michal, Pakosta ja Kallas

Kristen Michal vastas riigikogulaste arupärimistele, mis käsitlesid kolmandat aastat rekordmadalat sündimust Eestis, automaksu mõju lastega peredele ning venekeelse Delfi ja ETV+ rahastamist.

Arupärimisele telekommunikatsiooniteenuste kohta vastas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Kristina Kallas pidi vastama arupärimistele Maarjamaa ühendkooli, eesti keele kasutusala ahenemise ja eesti keele kui teaduskeele kasutusala ahenemise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimus vaba mikrofon.

Riigikogu kuulas ära vastused kuuele arupärimisele

Peaminister vastas riigikogu liikmete Riina Solmani, Priit Sibula, Aivar Koka ja Urmas Reinsalu esitatud arupärimisele rekordmadala sündimuse kohta.

Arupärijad viitasid, et Eestis on kolm aastat järjest sündinud rekordilisest vähe lapsi, viie aasta võrdluses on sündide arv vähenenud kolmandiku võrra ja prognooside järgi langeb sündimus veelgi. Nad märkisid, et kui 1988. aastal sündis 25 000 last, 2015. aastal 15 000 last, siis nüüdseks sünnib aastas alla 10 000 lapse. Arupärijad soovisid teada, kas oleme sündimuskriisis ja mida valitsus olukorra parandamiseks teeb.

Peaminister ütles arupärimisele vastates, et tegu on tõsise probleemiga.

«Sarnaste keeruliste väljakutsete ees on kogu lääne ühiskond,» lausus Michal, viidates, et meie piirkonnas on sarnane probleem Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas. «Sotsiaalministeerium on saanud ülesande koostada tervikanalüüs ja selle tulemusena poliitikasoovitused, mis võiks ekspertide arvates sündide arvu tõsta. Tähtaeg tuua tervikanalüüs valitsusse on käesoleva aasta juuni.»