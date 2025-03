Kaitseministeeriumi endise kantsleri ja nüüd kaitsetööstusettevõttes Frankenburg Technologies tegutseva Kusti Salmi postituse järel suure hoo sisse saanud vaidlus seisneb Kallase tõlgendusel selles, kas moon on tellitud või miks arved ära pole makstud: «Niikaua kuni arve pole makstud, väidab Salm, et midagi pole tellitud.»

Kallase sõnul ei tee selline leheveergudel toimuv vaidlus meile praeguses julgeolekukorras midagi head. «Kogu meediat loevad ka meie vaenlased ja näevad - me siin avalikult vaidleme, kas ja mis kogustes laskemoona on kuhu ladudesse sattunud,» rääkis ta, lisades, et kaitseteemades võiks politikaanlusega mitte tegeleda.