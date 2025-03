«Juba inimlikult on ka veidi ebaviisakas saata kutse kolleegidele õhtul 21.08, et arutame homme hommikul kell 9, kui riigikogu töögraafikus on fraktsioonide tööaeg, 6 punkti, mille üle otsustamiseks peaks olema aega süveneda. Veelgi enam, tegemist on maksumuudatustega, millel pole eelarvelist katet. Nii ei saa rallit sõita, ei seaduse ega inimlikkuse mõõtes,» selgitas Akkermann.