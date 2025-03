Riigikogu rahanduskomisjon tegi ettepaneku tühistada automaks.

Vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on erakorraline komisjon otsustusvõimeline juhul, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

Ta rääkis, et nad toetasid päevakorra esimeses punktis ühiselt õiguskantsleri ettepanekut kehtestada automaksu puhul maksuerisus puuetega inimestele ja suurperedele, kes on põhiseaduse kohaselt riigi erilise kaitse all. Arutelu puhul leiti aga, et õige ja õiglane oleks automaks sootuks tühistada.