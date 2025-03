Eestis on seda võimalust kasutatud kahel korral, et korraldada Eesti valitsuse ja firma TAAS-Israel Industries Ltd. vahel sõlmitud relvahankelepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu esimene ja teine lugemine. Eelnõu esimene lugemine toimus 1993. aasta 8. detsembril ja teine sama aasta 15. detsembril.