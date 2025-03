Koalitsiooni aluslepingus on sõnastatud valitsuse peamised printsiibid - riigikaitse ja julgeolek, maksud ja majanduse konkurentsivõime, lihtne asjaajamine ning valdkondade poliitikadokumentide koostamise edasine protsess. Uuendatud koalitsiooni eesmärgiks on Eesti, mille kaitsevõime ja kaitsetahe peletab iga agressori, Eesti kus vabalt areneb konkurentsivõimeline ja innovatsioonipõhine majandus, Eesti, kus on moodne, ettevõtjasõbralik ja tõhus riigikorraldus.