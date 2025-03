Koalitsiooni alusleppe kavand üllatuspomme ei lõhanud

Kolmapäeval riigikogu infotunnis sel teemal aru andnud majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) ütles, et sellisena, nagu eelmises valitsuses sotsiaaldemokraadid soovisid, meretuuleparkide arendusega edasi ei minda. Samas ta meretuuleparke ei välistanud: «Eestil on võimalikult mitmekülgne energiaportfell, kus on tuult, kus on päikest, kus on salvestusvõimekused, kus juhitavaid võimsusi, et me saaksime tagada pikaajalise võimalikult taskukohase ja stabiilse elektrienergia hinna.»