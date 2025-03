«Tegelikult on päris hirmus. Hirmus sellepärast, et see (koalitsioonilepe – toim) on nagu lubatud, Eesti kõigi aegade kõige parempoolsemalt räigem heaoluühiskonda lõhkuv ja hävitav koalitsioonilepe. Siit koorub väga selgelt välja, mida üldse ei mainita, ja mis oli sotsiaaldemokraatide roll varasemalt,» sõnas Läänemets.