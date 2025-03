Eesti 200 juhi sõnul ei ole hetkel kehtiv pensioniindeks, kuhu on sisse arvestatud erakorralised pensionitõusud, jätkusuutlik, mistõttu on valitsusel plaan antud süsteemi muuta.

Kallase sõnul kasvavad pensionid kiiremini kui majanduskasv - seepärast liigutakse jätkusuutmatu eelarvepositsiooni suunas. «Aus jutt inimestele peaks olema see, et kuna pensionäride arv suureneb, ja samal ajal on pensionite indeks, mis koos inflatsiooniga seda tõusu väga kiiresti üles lükkab, siis me oleme liikumas täiesti jätkusuutmatu eelarve positsiooni suunas,» sõnas Kallas saates.